Ritrovata Daniela Ciotola, la giovane di 19 anni scomparsa a Napoli News 4 Settembre 2020 17:04

Era uscita mercoledì pomeriggio e non era più rientrata a casa. Daniela Ciotola, la giovane di 19 anni originaria del quartiere di Agnano a Napoli, secondo quanto riportato da Fanpage, è stata ritrovata a Cremona.

Daniela Ciotola è stata ritrovata

La sorella aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla, il messaggio era diventato in poco tempo virale sui social. Agnano e Pozzuoli erano in apprensione per le sorti della diciannovenne e oggi la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Daniela è stata trovata a Cremona, i genitori sono in viaggio per poterla riabbracciare.

Non si sa per quale motivo si sia allontanata tanto e se si sia mossa con qualcuno.