Mara Venier si è confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita. La conduttrice ha raccontato il momento difficile vissuto dopo la morte della madre, un momento che credeva di non riuscire a superare.

Cosa è successo a Mara Venier

Tra la malattia della madre e l’assenza di lavoro per la Venier non sono stati anni facili. “Non soffrivo per non avere un programma: ho sempre dato priorità alla mia vita al di là del mio lavoro. Ma mi avevano amareggiata i modi. Da quel momento si era poi creato il vuoto attorno a me e, non bastasse, mia madre stava molto male: quello era il vero dolore. Quando va tutto va bene il telefono squilla continuamente, in quei momenti invece restano le poche persone che hai sempre avuto vicino”, questo il racconto al sopracitato giornale.

Cosa ha fatto Maria De Filippi per Mara Venier

Ma una persona, un’amica l’ha aiutata. Si tratta di Maria De Filippi. Che tra la conduttrice di Mediaset e zia Mara ci fosse uno splendido rapporto era cosa nota, ma a quanto pare la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto davvero tanto per la Venier. E a dirlo è la stessa Mara: “Mi ha teso una mano in un momento terribile non lo dimenticherò mai. Non ci sentiamo tantissimo ma le voglio davvero bene: lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu si que vales, sono rimasta tre anni. E mi manca molto quel gruppo di lavoro”.