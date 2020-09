0 Facebook Agnano in apprensione per Daniela Ciotola, giovane di 19 anni scomparsa da due giorni Pozzuoli 3 Settembre 2020 17:56 Di redazione 1'

E’ un appello disperato quello di Teresa Ciotola, sorella di Daniela, giovane di 19 anni scomparsa da più di 24 ore, è uscita di casa nel pomeriggio di mercoledì alle ore 15.00 e non è più tornata.

Daniela Ciotola scomparsa da Agnano

La sorella ha condiviso un post sui social con le immagini di Daniela e la sua descrizione: “Mia sorella minore Daniela Ciotola di anni 19 è sparita ieri pomeriggio in torno alle ore 15.00

Capelli lunghi biondi con frangetta, occhi verdi e lentiggini, l ultimo avvistamento è stato all interno del viale di casa, sito in via Antiniana POZZUOLI/NAPOLI adiacenti alla concessionaria Ferrari Maserati. Chi avesse notizie contatti immediatamente me o la polizia, grazie 3384815341″.

La richiesta di aiuto è diventata in poco tempo virale sui social, in tanti stanno condividendo il messaggio affinché chiunque sappia qualcosa o la veda possa aiutare la famiglia a riportare la giovane Daniela a casa.