La disperazione di Daniele Mondello, il ricordo per Gioele e Viviana: "Sacrificherò tutto me stesso" 4 Settembre 2020

Daniele Mondello non riesce ancora a credere a cosa sia successo alla sua famiglia. Dopo un mese dalla scomparsa di sua moglie Viviana Parisi e del figlioletto Gioele, entrambi ritrovati morti, ha dedicato loro un commovente messaggio sui social.

Il ricordo di Daniele Mondello

Un’immagine in cui lui, Viviana e il piccolo Gioele sono assieme, ma il figlio e la moglie hanno delle ali d’angelo: “E’ passato un mese. Ed e’ il vuoto ad ogni respiro. Non c’e’ piu’ musica nella mia vita ne’ luce sul mio cammino. Ma il mio cuore, pesante, vi accoglie ad ogni battito. Siete, e resterete per sempre, la mia famiglia. Nessun tribunale puo’ restituirmi il calore del vostro amore ma al fuoco di verita’ e giustizia sacrifichero’ tutto me stesso. Ne ho ogni intenzione. Ne ho ogni diritto”, queste le sue parole.

Daniele Mondello ha spiegato più volte che non si darà pace finché non saprà cosa è accaduto alla sua famiglia. Tanti i messaggi di supporto sotto al post in ricordo di Viviana e Gioele.