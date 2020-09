0 Facebook Coronavirus, bollettino della Protezione Civile: “1733 nuovi casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore” News 4 Settembre 2020 17:40 Di redazione 1'

Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Il dato divulgato nel bollettino della Protezione Civile nazionale registra un aumento rispetto alla giornata di giovedì. Nelle ultime 24 ore sono 1.733 i nuovi casi positivi e 11 decessi.

Bollettino Coronavirus di questo venerdì 4 agosto

Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 274.644. Lo rileva il bollettino giornaliero sulla pandemia elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 11 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.518. Il totale degli attualmente positivi è di 30.099, di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 113.085, per un totale di 9.034.743. Nessuna regione italiana è Covid-free.