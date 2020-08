0 Facebook Viviana Parisi, si cerca Gioele, spunta nuova ipotesi: il piccolo morto nell’incidente d’auto News 14 Agosto 2020 20:43 Di redazione 1'

Mentre continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, c’e’ una nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele.

Com’è morto Gioele

Il bambino sarebbe morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre, dopo avere nascosto il corpo del bambino, si sarebbe suicidata. Accertamenti specifici sono in corso sulla vettura della donna.

Intanto oggi c’è stato un nuovo sopralluogo del Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo in un terreno vicino al luogo del ritrovamento di Viviana Parisi. I mezzi dei vigili del fuoco sono arrivati nella zona di Torre del Lauro a Marina di Caronia insieme con il magistrato e la Polizia scientifica. Non si conoscono i particolari ma come apprende l’Adnkronos, si sta cercando tra un terreno e un casolare.