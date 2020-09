0 Facebook Coronavirus, dopo Berlusconi positiva anche la fidanzata Marta Fascina Il contagio potrebbe essere partito dai figli Barbara e Luigi, entrambi con il Coronavirus in isolamento a Villa Certosa News 3 Settembre 2020 16:02 Di redazione 3'

Dopo la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19 è stato reso noto che anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed e’ in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed e’ stata anche lei in Sardegna con Berlusconi.

Positivi al Covid Barbara e Luigi Berlusconi

Positivi al Covid-19 anche i figli di Berlusconi Barbara e Luigi Berlusconi, che avevano scoperto un paio di settimane fa di essere stati contagiati. Entrambi stanno trascorrendo l’isolamento domiciliare in stanze diverse a Villa Certosa, la residenza in Sardegna del padre. Il leader di Forza Italia, secondo quanto si e’ saputo, ha lasciato Villa Certosa il 19 agosto, appena appreso che potevano esserci positivi in famiglia, e si e’ trasferito ad Arcore. Pochi giorni prima, la sera di Ferragosto, Berlusconi a Villa Certosa avrebbe ospitato una festa con alcune decine di persone.

Come sta Silvio Berlusconi

Rientrato ad Arcore, Berlusconi si e’ sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, risultati negativi, e nella sua villa in Brianza ha ricevuto diversi esponenti politici da tutta Italia lavorando alla compilazione delle liste per le elezioni Regionali. Il 27 agosto, poi, secondo quanto risulta, Berlusconi si sarebbe trasferito in Francia, a Valbonne, dove ha una residenza sua figlia Marina e dove l’ex premier aveva trascorso un lungo periodo durante il lockdown. Tornato ad Arcore il primo settembre, Berlusconi si e’ poi sottoposto al tampone ed è risultato positivo. L’ipotesi, infatti, è che il contagio possa essere partito dai figli che tempo prima avevano trascorso qualche giorno a Capri.

Briatore sul contagio di Silvio Berlusconi al Covid-19

Sulla positività del leader di Forza Italia è intervenuto anche Flavio Briatore, che aveva incontrato Berlusconi in Sardegna lo scorso 12 agosto, qualche giorno prima che l’imprenditore scoprisse di essere positivo al Covid-19. In un’intervista a La Stampa ha detto: “Ho saputo poco fa. Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto. Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza – dice l’imprenditore -. E poi è assistito da un’equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli”.

Alla domanda se temesse che possa aver contagiato il leader di Forza Italia, Briatore ha risposto in modo secco e nervoso: “Ma che c’entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro? E adesso mi avete rotto”. Intanto, mentre da Arcore fanno sapere che Berlusconi sta bene e continua a lavorare, tutti gli esponenti del mondo della politica italiana, ma anche estera, stanno inviando messaggi all’ex premier di una pronta guarigione.