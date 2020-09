0 Facebook Bollettino Coronavirus, 1.397 contagi e 10 decessi nelle ultime 24 ore Cronaca 3 Settembre 2020 16:59 Di redazione 1'

Lieve rialzo, rispetto a ieri, della curva epidemica legata al coronavirus. I nuovi positivi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 1.397, ieri erano stati 1.326. Il totale dei pazienti colpiti dall’epidemia e’ dunque di 272.912 unita’. Aumenta il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. In calo i tamponi processati: 92.790 (ieri la cifra record di 102.959) per un totale di 8.921.658 tamponi effettuati.