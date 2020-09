0 Facebook Proroga dello stato d’emergenza, la Camera dice sì: 276 voti a favore e 194 contrari News 2 Settembre 2020 17:49 Di redazione 2'

Con 276 voti a favore, 194 contrari e un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 31 ottobre l’emergenza sanitaria. Il decreto passa al Senato per l’approvazione definitiva. Sono 28 i deputati dei 5 Stelle che non hanno partecipato al voto di fiducia sul dl che proroga lo stato di emergenza sanitaria. Si evince dai tabulati dell’aula di Montecitorio.

Cosa prevede il decreto proroga

STATO EMERGENZA PROROGATO FINO AL 15 OTTOBRE Prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. La proroga porta con sé la possibilità per il Governo di poter continuare – qualora ce ne fosse bisogno – a varare misure come la limitazione della circolazione delle persone o la sospensione delle attività scolastiche.

A 2021 NORMA ANTI-CARENZA MEDICI DI FAMIGLIA Prorogata al 31 dicembre 2021, per i corsisti di medicina generale, la possibilità di poter sostituire o essere incaricati di seguire fino ad un massimo di 650 assistiti, senza perdere la borsa di specialità. L’obiettivo è fornire una risposta alla carenza cronica di medici di famiglia in moltissime regioni. ORGANI ENTI RICERCA IN SCADENZA A LAVORO FINO A 15 OTTOBRE Gli organi degli enti di ricerca in scadenza saranno prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza.

PRORAnteprima (si apre in una nuova scheda)OGATI PIANI TERAPEUTICI IN SCADENZA Prorogati di 90 giorni i Piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza. RINNOVO VERTICI 007 Il rinnovo dell’incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia Dis, Aise e Aisi, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente lincarico dei direttori,della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.