Erick Morillo, il retroscena sulla morte del dj: “Era turbato”

Sarà l’esito dell’esame autoptico a chiarire la causa del decesso di Erick Morillo, dj famoso in tutto il mondo. Il musicista e produttore è stato trovato senza vita a Miami in Florida. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero indizi che facessero pensare ad aggressioni o azioni violente.

Intanto il mondo della musica è stato sconvolto dalla triste notizia. La morte di Morillo è stato un fulmine a ciel sereno per i suoi fan. Tanti gli amici e colleghi che hanno dedicato un pensiero al dj. Quest’ultimo era coinvolto in una vicenda giudiziaria nella quale era stato accusato di abusi sessuali.

Un suo amico che lo aveva incontrato una settimana prima della scomparsa ha pubblicato un tweet: “Non posso crederci. Gli avevo parlato solo la scorsa settimana. Era turbato, ma è stato fantastico con me. Abbiamo vissuto momenti fantastici nei 20 anni in cui siamo stati amici. Sono sinceramente devastato“.

Addio ad Erick Morillo –

La morte di Erick Morillo è stato un fulmine a ciel sereno per tutti gli amanti della musica house. Morillo era uno dei dj più famosi e amati dal pubblico delle discoteche. Spesso Morillo ha suonato ad eventi organizzati a Napoli.

La notizia è stata riportata dai media americani. Ancora non è chiara la dinamica del decesso, il corpo senza vita di Morillo è stato trovato senza vita negli Stati Uniti. Una grave perdita per tutto il mondo della musica.

Il dj Erick Morillo è morto all’età di 49 anni. Secondo il sito di gossip americano Tmz, il corpo del celebre disc jockey, conosciuto in tutto il mondo per il suo successo del 1993, il brano electro-dance ‘I Like to Move It’, e produttore musicale è stato trovato questa mattina a Miami Beach, in Florida. Non sono chiare al momento le circostanze della sua morte.