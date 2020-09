0 Facebook Napoli, musica e fuochi d’artificio all’interno della Galleria Umberto per una proposta di matrimonio Napoli Città 2 Settembre 2020 13:33 Di redazione 2'

Proposta di matrimonio nella Galleria Umberto, con palloncini, musica e fuochi d’artificio. Un momento romantico, se non fosse che è accaduto all’interno di un luogo pubblico, nel quale non si potrebbe organizzare una festa privata né tanto meno sparare fuochi illegali.

Il video della singolare proposta di matrimonio ha fatto il giro del web e indignato moltissime persone. La Galleria Umberto, da tempo è al centro dell’attenzione di associazioni, cittadini e commercianti per il modo ignobile e irrispettoso in cui viene spesso trattata e utilizzata da alcune persone.

Mancanza di controlli e indignazione

Quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una delle vie commerciali più frequentate di Napoli è da anni vittima di mancanza di controlli, eterni lavori di riparazione, luogo di stazionamento di gruppi di ragazzini che schiamazzano a qualsiasi ora della notte e dal 2014 anche scenario di morte. Proprio nella Galleria Umberto morì infatti il 14enne Salvatore Giordano, a causa dell’incuria del luogo e della mancanza di opere di restauro.

Pericolosi fuochi d’artificio

Questi sono alcuni degli episodi che evidentemente, hanno spinto una coppia di giovani innamorarti a fare della Galleria Umberto, lo scenario perfetto per organizzare la loro festa privata. Come se si desse per scontato che si può fare ciò che si vuole. Non solo musica e palloncini ma anche pericolosissimi fuochi d’artificio fatti esplodere all’interno della Galleria molto probabilmente senza nessuna autorizzazione per occupare la zona. Tanti cittadini indignati si sono chiesti dove fossero i controlli o le forze dell’ordine in quel momento.