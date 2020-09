0 Facebook Come è morto il dj Erick Morillo, la scomparsa improvvisa ha sconvolto il mondo della musica Addio al dj Erick Morillo. Spesso è stato a Napoli a suonare Spettacolo 1 Settembre 2020 22:55 Di redazione 1'

La morte di Erick Morillo è stato un fulmine a ciel sereno per tutti gli amanti della musica house. Morillo era uno dei dj più famosi e amati dal pubblico delle discoteche. Spesso Morillo ha suonato ad eventi organizzati a Napoli.

La notizia è stata riportata dai media americani. Ancora non è chiara la dinamica del decesso, il corpo senza vita di Morillo è stato trovato senza vita negli Stati Uniti. Una grave perdita per tutto il mondo della musica.

Come è morto Erick Morillo

Il dj Erick Morillo è morto all’età di 49 anni. Secondo il sito di gossip americano Tmz, il corpo del celebre disc jockey, conosciuto in tutto il mondo per il suo successo del 1993, il brano electro-dance ‘I Like to Move It’, e produttore musicale è stato trovato questa mattina a Miami Beach, in Florida. Non sono chiare al momento le circostanze della sua morte.