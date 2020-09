0 Facebook Per quale motivo il Napoli utilizza i bidoni dell’indifferenziata per la crioterapia? Risponde la società Calcio Napoli 1 Settembre 2020 15:50 Di redazione 2'

E’ diventata virale in poco tempo l’immagine che riprende i calciatori del Napoli fare crioterapia all’interno dei bidoni utilizzati per i rifiuti indifferenziati. La squadra si trova in ritiro a Castel di Sangro e lo scatto dei giocatori immersi dentro i cassonetti ha suscitato una polemica sul web.

Perché il Napoli utilizza i bidoni dell’indifferenziata per la crioterapia?

In tanti si sono chiesti perché i calciatori del Napoli utilizzassero i bidoni dell’indifferenziata per la crioterapia, si è aperto un lungo dibattito anche sui vari media nazionali. Così la Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di intervenire e spiegare il motivo di questa scelta.

Con una serie di tweet la società ha risposto in modo sarcastico alle tante domande che si stanno ponendo in molti. “Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo.”

E ancora: “Domanda: sono bidoni puliti o sporchi ? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni ? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di Gattuso ? No”.

La conclusione è un’accusa ai media che non avrebbero approfondito la notizia magari proprio interpellando la società: “E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune”.

Uno dei tweet del Napoli