Allarme nel ritiro del Napoli, conduttrice positiva al covid: sette persone in isolamento Calcio Napoli 31 Agosto 2020 09:20

Prima il sospetto poi la certezza. Il tampone alla quale è stata sottoposta una collega accreditata per seguire il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è risultato positivo. Scattate subito le normali misure sanitarie di sicurezza.

Come riportato da La Repubblica, la giornalista (una conduttrice televisiva napoletana) è stata posta in isolamento. Con lei sono in quarantena altre sette persone tra colleghi e dipendenti del bed and breakfast dove risiedeva.

I provvedimenti sono stati presi incarico dall’ente sanitario abruzzese dopo aver ricostruito la catena di contatti avuti dalla donna.