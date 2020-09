0 Facebook Bimbe lo accusano di averle violentate e l’uomo viene ucciso, poi la confessione: “Era uno scherzo” Cronaca 1 Settembre 2020 15:49 Di redazione 2'

Uno scherzo di cattivo gusto finisce in tragedia. Un uomo è stato ingiustamente accusato da due bimbe di aver abusato di loro, i genitori sconvolti dalla notizia, decidono di farsi giustizia da soli lo fanno uccidere, le figlie confessano infine che si era trattato di uno scherzo.

E’ accaduto a Verkhnyaya Pyshma, in Russia. Dmitry Chikvarkin, accusato di violenza era un camionista di 48 anni, che aveva riaccompagnato le due bimbe, di 10 e 3 anni, a casa per fare un favore alla loro babysitter.

Le due bimbe, una volta a casa, hanno raccontato alla mamma che l’uomo le aveva toccate e molestate. La madre sconvolta racconta tutto al marito, che in preda all’ira decide di punire nel modo più atroce quello che credeva essere un vero e proprio orco.

Camionista violentato e lasciato agonizzante in strada

Il padre assolda tre uomini per uccidere il camionista. Dmitry Chikvarkin, è stato prima violentato dai tre balordi e poi lasciato morire agonizzante in strada. A trovare il cirpo dell’uomo sono stati gli agenti che hanno poi indagato per ricostruire la macabra vicenda, scoprendo che le due bimbe avevano inventato la violenza per gioco. I genitori sono finiti in carcere con l’accusa di omicidio.