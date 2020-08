0 Facebook Dramma a San Cipriano D’Aversa, donna precipita nel vuoto mentre pulisce e muore Cronaca 12 Agosto 2020 12:58 Di redazione 1'

Dovrebbe essere una terribile fatalità quanto avvenuto a San Cipriano d’Aversa, dove una donna poco dopo le 07 de mattino è precipitata nel vuoto mentre stava pulendo. La tragedia è avvenuta in una traversa di via Montecorvino.

Donna precipita nel vuoto a San Cipriano d’Aversa

Secondo una prima dinamica dell’accaduto, riportata da Edizione Caserta, la vittima, 55 anni, stava pulendo probabilmente i vetri, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. L’impatto con il suolo non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 hanno effettuato le prime operazioni, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Giunti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi seguita è che si sia trattato di un incidente domestico, ma non è esclusa alcuna possibilità. Dolore tra i familiari che non riescono a credere a una simile tragedia.