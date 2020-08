0 Facebook Dramma a Chiaia, donna precipita nel vuoto dal decimo piano di un palazzo News 8 Agosto 2020 15:48 Di redazione 1'

Tragedia questo sabato mattina nel cuore di Napoli, nel quartiere di Chiaia. Una donna è precipitata nel vuoto dal balcone del suo appartamento in via Cappella Vecchia. Un volo dal decimo piano che l’è stato fatale.

Donna cade nel vuoto in via Cappella Vecchia

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, allertati dai residenti che hanno sentito un forte tonfo. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Secondo quanto riportato da Napoli Today la vittima era anziana e non si scarta l’ipotesi del gesto volontario. La donna sembrerebbe che non stesse male in salute e avesse anche dei parenti, dunque non sarebbe stata una persona sola.