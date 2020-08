0 Facebook Nancy Coppola furiosa, dopo le offese arriva lo sfogo sui social: “Ma di cosa soffrite?” Spettacolo 12 Agosto 2020 13:15 Di redazione 2'

Nancy Coppola non ci sta e risponde a tono. La cantante neomelodica qualche settimana fa aveva postato alcune immagini che mostravano un nuovo look estivo e la forma fisica ritrovata.

La dieta di Nancy Coppola e il cambio di look

Nancy, infatti, ha fatto un lungo percorso di dieta e si è sottoposta anche a un intervento che le ha permesso di perdere molto peso. Dopo aver ritrovato la forma fisica perduta, ha deciso anche di divertirsi con una nuova pettinatura, facendosi fare le treccine per l’estate. Così ha mostrato la “nuova Nancy” sui social, le immagini hanno ricevuto tanti like e commenti, ma come spesso accade non sono mancate le critiche. Ci sarebbe chi ha accusato la cantante di essersi montata la testa, di aver esagerato con un look tanto eccentrico e altri commenti cattivi.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Nancy, che pare essersi molto innervosita delle critiche soprattutto perché arrivate da tante donne. Così ha deciso di pubblicare una risposta chiara e diretta, spiegando che aveva solo chiesto un parere e invitando le male lingue a risparmiarsi certi commenti: “Ho chiesto un parere sul mio nuovo look e non le offese da parte vostra. Sinceramente tanti pareri mi stanno bene anche se sono negativi ma leggere certe cose squallide specialmente scritte da donne mi fa davvero schifo.

Uno sfizio in estate chi è che non se lo fa passare? Non mi sembra di aver fatto un torto a qualcuno da definirmi una MONTATA o che I MIEI KG IN MENO mi abbiano dato alla testa. Ma di cosa soffrite? La conoscete l’autostima? Beh allora quando inizierete a pensarla come me allora potremmo riparlarne. Buona estate a tutte!”.

Il post di Nancy Coppola