L’esonero di Maurizio Sarri è una notizia che ha fatto molto discutere. La decisione della società della Juventus di silurare il mister dopo la sconfitta di Champions ha diviso l’opinione pubblica. Molti napoletani hanno commentato con grande ironia, alcuni tifosi hanno anche affisso uno striscione fuori allo stadio San Paolo con la scritta: “Parlavi di Potere ma il Portiere del Palazzo non è il tuo Mestiere”. A difendere Sarri è stato Vittorio Feltri che in un editoriale su Libero si è schierato apertamente contro la famiglia Angelli.

Feltri si schiera dalla parte di Sarri

“Sarri licenziato come una cameriera a ore”, inizia così l’editoriale di Feltri in difesa di Sarri. Per il direttore di Libero l’esonero è stato un grande sgarro, soprattutto perché è stato deciso nei confronti di un allenatore che ha comunque vinto lo scudetto. “Per chi non segue con passione il calcio questa è una notizia del cavolo: la Juventus ha licenziato l’allenatore che ha portato la squadra a vincere lo scudetto, ma non è riuscito a trascinarla verso la finale di Champions.Capirai che delitto. La competizione europea per i bianconeri è da sempre un calvario. Quindi il crimine attribuito a Maurizio Sarri, ottimo trainer, non è da ergastolo. Costui non meritava un siluramento visto che comunque ha conquistato lo scudetto. Niente da fare (…)”.

Feltri ha poi tirato in ballo una dichiarazione fatta tempo fa da Agnelli riguardo la presenza dell’Atalanta – squadra di cui è tifoso il direttore di Libero – in Champions. “Infatti qualche tempo fa la tigre vestita da Agnellino ebbe a dire in sede europea: ma che ci fa l’Atalanta in Champions, certe squadrette non meritano il grande palcoscenico del calcio, stiano in Patria e non disturbino noi principi. Segnalo a questo gentiluomo dei miei stivali chel’Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas. Nello sport va avanti chi ottiene buoni risultati e non chi pensa basti la Panda per andare avanti. Reclamiamo un po’ di rispetto per Sarri e per i pedatori eccelsi di Bergamo”.