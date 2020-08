0 Facebook Scippata e trascinata sull’asfalto ad Aversa: donna ricoverata per trauma cranico Cronaca 10 Agosto 2020 16:12 Di redazione 1'

Non solo la rapina ma anche la violenza. Non solo il trauma ma anche un ricovero in ospedale e una prognosi per trauma cranico. Vittima una donna, carnefici una coppia di malviventi che le hanno scippato la borsa mentre erano a bordo di uno scooter.

Come riportato da Teleclub, i fatti sono accaduti ad Aversa – in provincia di Caserta – in via Galilei. La donna, 39 anni, è stata derubata della sua borsa e trascinata per diversi metri sull’asfalto. Questo le ha provocato un trauma cranico.

Immediato il ricovero presso l’ospedale Moscati. “Sono stata derubata e trascinata a terra per diversi metri finendo al pronto soccorso…proprio fuori al panificio Antico Borgo alle 17.20 circa. Vorrei riavere indietro almeno i documenti chiedo per favore a tutti la gentilezza di contattarmi se vedete per strada o nei pressi di qualche contenitore della spazzatura questa borsa“, ha scritto la vittima sui social.