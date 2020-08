0 Facebook Blitz dei tifosi del Napoli allo Stadium, striscione ‘sfottò’ per Sarri: l’ironia azzurra conquista il web All'esterno dello Juventus Stadium di Torino è apparso uno striscione che prende in giro l'ex allenatore della squadra azzurra Calcio Napoli 9 Agosto 2020 21:49 Di Andrea Aversa 1'

È da pochi minuti che stanno circolando in rete, tramite i social e le chat, alcune foto che hanno fatto sorridere i tifosi napoletani. Due in particolare hanno fatto un vero e proprio ‘blitz in trasferta’, addirittura a Torino.

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, due ragazzi originari del capoluogo piemontese ma tifosi del Napoli (sembra incredibile ma è vero!), hanno affisso uno striscione all’esterno dello Juventus Stadium.

Striscione contro Sarri

Il testo è dedicato a Maurizio Sarri, ex allenatore della squadra azzurra e da poco anche della Juventus. “Parlavi di Potere ma il Portiere del Palazzo non è il tuo Mestiere“. Un pensiero dotato della tipica ironia partenopea che sta facendo impazzire il web (come sempre!).

