Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus, dopo la sconfitta in Champions arriva la decisione News 8 Agosto 2020 14:17

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus, la decisione della società arriva in seguito alla sconfitta dei bianconeri in Champions League. La vittoria di venerdì aveva fatto pensare che il mister potesse essere riconfermato anche per la prossima stagione, ma non è stato così.

Sarri esonerato dalla Juventus

Subito dopo il match di venerdì sera Sarri alle domande dei giornalisti su un possibile esonero aveva risposto: “Non mi aspetto niente, ho un contratto e lo rispetterò. Penso che i dirigenti sono in grado di fare valutazioni molto più ampie”.

L’eliminazione in Champions negli ottavi con il Lione, unita allo scarso feeling con la squadra e ad alcuni atteggiamenti mai digeriti dalla proprietà rende di fatto impossibile la riconferma del tecnico che, in una stagione per forza di cose trascinatasi fino ad agosto, ha dalla sua solo la mancanza di tempo per programmare il 2020-21. Andrea Agnelli cercherà da subito un sostituto dell’attuale allenatore.

Possibili sostituti di Sarri

Già oggi dovrebbe essere in programma un vertice con Nedved e Paratici. In cima alla lista dei bianconeri c’è Zinedine Zidane. Poi Simone Inzaghi. Max Allegri, Antonio Conte, la suggestione Andrea Pirlo, Luciano Spalletti e Pochettino in corsa.