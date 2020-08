0 Facebook Dramma in piazza Carlo III, due ragazze investite da un’auto: muore una 15enne Cronaca 8 Agosto 2020 10:08 Di Sveva Scalvenzi 2'

E’ accaduto questa notte in piazza Carlo III, nel tratto di via Gussone. Una Smart Forfour a velocità sostenuta ha investito due ragazze che stavano attraversando la strada, una di loro, 15 anni, è morta sul colpo. L’auto era guidata da un giovane di 20 anni che si è subito fermato a prestare soccorso.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare, ha battuto la testa violentemente ed è deceduta sul colpo. L’altra ragazza, invece, è stata portata al pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di trenta giorni, non sarebbe in pericolo di vita, tra i traumi ha riportato un problema a una gamba.

Sul posto è intervenuta la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli capitanata da Antonio Muriano, gli agenti hanno provveduto ai rilievi del caso e a sottoporre il conducente ai test per verificare l’utilizzo di alcol e droga, si attendono i risultati. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it le giovani stavano attraversando all’altezza di un’intersezione dove si trova una spartitraffico, per cui bisognerà capire se fossero o meno sulle strisce pedonali.