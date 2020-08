0 Facebook Bistecca cruda si muove e “prende vita”, il video è immediatamente virale News 8 Agosto 2020 11:15 Di redazione 2'

Pezzo di bistecca cruda si muove. Non è un film ma la pura realtà, la scena è stata ripresa in un video che in queste ore sta spopolando su tutti i social. Una ragazza originaria della città malese di Temerloh, ha ripreso il pezzo di carne che si muove.



Pare proprio che riprenda vita e le immagini hanno lasciato tutti senza parole. Ironico il commento allegato il video: “Mia madre ha detto che non vuole cucinarla, ha paura”. Dal video si vede il pezzo di bistecca muoversi quasi come se fosse un cuore.

E mentre il filmato sta spopolando sui social, in tanti si domandano perché la carne cruda si muova. Il fenomeno avrebbe una spiegazione se si pensa alla memoria muscolare, se la carne è molto fresca, le terminazioni nervose dell’animale continuano a essere vive e possono così causare anomali movimenti.

Il video del pezzo di bistecca cruda che si muove