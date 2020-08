0 Facebook Maurizio Costanzo e il commento su Belen Rodriguez: “Non credo possa aspirare ad altro” Spettacolo 7 Agosto 2020 16:14 Di redazione 1'

Su Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno parlato tutti. Dopo Maria De Filippi che ha svelato un retroscena di quando la coppia è nata dietro le quinte di Amici, adesso è intervenuto anche Maurizio Costanzo.

Il commento di Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez

Il marito della conduttrice in un’intervista ha parlato di Stefano e Belen dal punto di vista professionale. Della show girl argentina e di ipotetici futuri progetti lavorativi ha sottolineato come potrà continuare a fare la conduttrice e la modella: “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice. Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide“.

Costanzo si è espresso anche su Stefano De Martino e sul perché abbia lasciato Mediaset per migrare in Rai: “Perché De Martino è andato via da Mediaset? Evidentemente Maria non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai“.