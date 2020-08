0 Facebook Quarto piange Simona Baldoni, giovane madre: lascia una figlia di un mese Cronaca 7 Agosto 2020 16:42 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Quarto, è morta Simona Baldoni. Giovane madre di 37 anni, era diventata madre di una bambina da appena un mese. Lavorava come cuoca e purtroppo è stata colpita da un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Dolore per la morte di Simona Baldoni

Non appena la notizia della morte di Simona Baldoni si è diffusa a Quarto, ha lasciato tutte le persone che la conoscevano senza parole. In tanti la ricordano come una persona speciale, una professionista in gamba e una donna che aveva tanta voglia di vivere. Aveva da poco coronato il sogno di diventare madre e purtroppo ha incontrato un triste destino.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per questa scomparsa da parte di chi non riesce a credere un destino così tragico: “Alle nostre risate alle nostre chiacchierate, ai tuoi sorrisi, al tuo buonumore, ai tuoi messaggi di notte inoltrata, ai nostri tvb, alla felicità che abbiamo avuto quando hai visto la tua piccola, alle nostre serate piene di gioia! Buon viaggio Simona Baldoni ”, “Sarai sempre nei miei pensieri… Ora sei lassù insieme al mio piccolo angioletto e so che te ne prenderai cura e lei avrà cura di te… Mi mancherai tanto… Ma veramente tanto”, queste e tante altre le parole in ricordo di Simona.