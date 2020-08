0 Facebook Inchiesta covid-hospital, De Luca: “Nostra efficienza da fastidio” Politica 7 Agosto 2020 16:01 Di redazione 2'

“La Campania esprime massimo rispetto per ogni iniziativa controllo legalita’ e legittimita’. Sollecitiamo tutti i controlli possibili e immaginabili, con grande tranquillita’ e massimo rispetto. Noi avremmo potuto utilizzare procedure eccezionali, non lo abbiamo fatto. Anche quando abbiamo fatto ospedale modulare in tempi rapidissimi abbiamo fatto gara pubblica, non chiamato imprese senza bando. Sempre utilizzato procedure ordinarie, dunque nessun problema: si facciano tutti i controlli di legalita’. Per quanto ci riguarda ci presenteremo come modello di efficienza e trasparenza, sul piano nazionale. Intanto non ci distraiamo e continuiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta social.

“Abbiamo registrato un tentativo di speculazione politica e di aggressione mediatica che lascia il tempo che trova. Dobbiamo sapere che Campania con sua prova di efficienza e concretezza e coraggio amministrativa e’ cosa che non e’ stata digerita da tutti, in Italia. C’e’ parte opinione pubblica che si aspetti che Napoli sia camorra o caos. Quando emergono esempi di efficienza e rigore sembra che la cosa dia fastidio”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta