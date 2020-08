0 Facebook Stefano De Martino a Domenica IN? Il grande desiderio di Mara Venier Spettacolo 5 Agosto 2020 17:45 Di redazione 2'

Da tempo si vocifera di una possibile partecipazione di Stefano De Martino a Domenica In. Che Mara Venier nutra una grande simpatia nei confronti del ballerino napoletano è ormai cosa nota. Memorabili i siparietti che ci hanno regalato durante il periodo del lockdown con i collegamenti via video.

Stefano De Martino presto a Domenica IN

Adesso, mentre De Martino è al centro del gossip estivo, arriva una notizia che potrebbe riguardare la sua carriera televisiva. Ad anticiparla è stato il settimanale Diva e Donna che ha spiegato come la Venier, mentre si sta riprendendo dall’ultimo infortunio, stia anche pensando che ruolo dare al bel Stefano nel programma della domenica.

“La conduttrice – si legge su Diva e donna – mentre si riposa dopo l’intervento al piede in villeggiatura a Forte dei Marmi, sta cercando il ruolo adatto per De Martino a Domenica In. Un ruolo inedito, tagliato su misura per lui che si appresta a essere conteso dai palinsesti, anche se qualcuno storce il naso per la sua troppa visibilità dovuta al presunto triangolo con Belen e Alessia Marcuzzi”. Insomma pare proprio che Mara sia intenzionata a trovargli un ruolo a Domenica In, tempo fa aveva detto: “Una vera rivelazione. Lui lo voglio“. Per sapere quale sarà, non ci resta che attendere la ripresa del programma.