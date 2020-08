0 Facebook Belen e Stefano, Maria De Filippi parla dopo otto anni: “Gli ho detto cosa stai combinando?” Spettacolo 6 Agosto 2020 15:58 Di redazione 2'

Arriva dopo otto anni la confessione di Maria De Filippi riguardo a quanto accaduto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez dietro le quinte di Amici. Tutti ricordano che l’amore tra i due nacque mentre il ballerino era ancora impegnato con Emma Marrone.

Maria De Filippi svela un retroscena su Stefano De Martino

Proprio dietro le quinte iniziarono a conoscersi e decisero di mettersi assieme, lasciando poi il talent show. Ma a spiegare cosa accadde davvero ad Amici è stata inaspettatamente Maria De Filippi che in un’intervista al settimanale Gente, ha confessato di essere stata lei a raccontarlo ad Emma Marrone.

“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io“, queste le parole della De Filippi.

La regina di Mediaset non ha mai nascosto il senso di protezione che prova nei confronti di alcuni degli alunni passati per la scuola di Amici e tra loro ci sono sicuramente Stefano ed in particolare Emma. Così, quasi come se fosse una madre, ha voluto dirle cosa stava accadendo.