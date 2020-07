0 Facebook Belen Rodriguez “molla” Antinolfi, c’è un altro: chi è Michele Morrone Spettacolo 29 Luglio 2020 19:41 Di redazione 1'

Belen Rodriguez avrebbe già chiuso il capitolo Gianmaria Antinolfi. A dare l’ultima news del gossip dell’estate è stato il settimanale Chi, lo stesso che aveva dato lo scoop della nuova relazione della show girl.

Sembrerebbe che tra Belen e Gianmaria sia già finita, un fuoco di paglia o un tentativo di lei di far ingelosire Stefano? Difficile dirlo, quel che pare essere certo è che l’imprenditore napoletano non farebbe più parte della vita della show girl. Adesso i suoi interessi sarebbero per Michele Morrone.

Chi è Michele Morrone la nuova fiamma di Belen

Secondo il citato settimanale la Rodriguez sarebbe interessata all’attore. I due ancora non sono stati avvistati assieme, ma pare che tra Belen e Michele ci siano messaggi in codice sui social. Lui è un attore e cantante italiano, classe 1990, quindi più piccolo della show girl. Ha avuto diversi ruoli in serie televisive come Squadra Antimafia, I Medici, ma è comparso anche sul grande schermo in film come Bar Giuseppe e 365 giorni.