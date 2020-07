0 Facebook Belen Rodriguez e Gianmaria Antinofli, è già finita? Lei vola da sola a Ibiza Spettacolo 18 Luglio 2020 19:38 Di redazione 1'

Potrebbe già esserci aria di crisi tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. La nuova coppia che era apparsa tanto affiatata qualche settimana fa a Capri in questo momento è lontana.

Crisi tra Belen e Gianmaria?

La show girl argentina, infatti, ha deciso di andare a Ibiza con suo figlio Santiago e qualche amico. Manca, però, proprio Gianmaria. La Rodriguez è solita trascorrere le sue vacanze sull’isola spagnola, l’anno scorso con Stefano avevano affittato una villa da sogno e questa volta ci è tornata sola.

A insospettire i followers è l’assenza di Gianmaria Antinolfi. “Ma come siete agli inizi e già siete lontani?”, è questa la domanda che si pongono in tanti. Probabilmente Belen sarà voluta restare sola con il figlio, ma in tanti si aspettavano che l’imprenditore napoletano l’andasse a trovare. In tanti hanno pensato che la Rodriguez non vorrebbe andare avanti con Gianmaria perché nel suo cuore ci sarebbe ancora Stefano. Il gossip impazza, è già finita tra Belen e Gianmaria? Staremo a vedere.