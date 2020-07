0 Facebook Pino Franzese nei guai, concerto abusivo e assembramenti a Pianura: multe e polemiche Cronaca 29 Luglio 2020 19:58 Di redazione 2'

Un live che non aveva alcuna autorizzazione e contrario ad ogni norma anti-Covid 19. E’ questo quanto accaduto nella serata di martedì nel quartiere di Pianura, in via Salvator Dalì, dove Pino Franzese aveva organizzato un concerto.

Concerto abusivo di Pino Franzese a Pianura

Il noto neomelodico è arrivato e ad attenderlo c’erano centinaia di ragazzini. Un maxi assembramento che ha bloccato la strada e che è stato anche condiviso sui social dallo stesso Franzese. E’ bastato poco perché arrivassero i controlli. Alle 23 molti residenti hanno allertato le forze dell’ordine spiegando loro che era in corso un concerto con molte persone presenti, la maggior parte senza mascherina.

Cosa è successo a Pino Franzese

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato che si sono trovati davanti un maxi assembramento preoccupante. Non appena hanno effettuato i controlli, hanno scoperto che il concerto di Pino Franzese non aveva alcuna autorizzazione amministrativa e per questo motivo ha ricevuto una multa salata. Il neomelodico, non curante del pericolo di organizzare un live senza il rispetto delle normative anti-Covid, aveva anche dato appuntamento ai suoi fan con una storia su Instagram.