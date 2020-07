0 Facebook L’ultimo messaggio di Belen Rodriguez a Stefano De Martino: “Chi ha tradito, verrà tradito” Spettacolo 22 Luglio 2020 18:18 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha pubblicato un nuovo messaggio su Instagram. Parole che sembrano essere una vera e propria frecciatina a Stefano De Martino. Com’è noto, la show girl non ha mai parlato in maniera diretta del suo ex compagno, ma prima con un video, poi con diverse dichiarazioni, ha lasciato intendere che tra di loro fosse finita.

A questo si aggiunge il fatto che la show girl ha incontrato anche un’altra persona, tutti elementi che confermano la rottura con De Martino e il fatto che probabilmente tra di loro non sia finita tanto bene. Si era più volte vociferato di un possibile tradimento del ballerino, che però è stato a tratti smentito.

Belen Rodriguez scrive a Stefano De Martino

Questa volta a tornare sull’argomento è stata proprio Belen con un post in una sua storia su Instagram. La show girl ha parlato di tradimenti e offese e di come tutto quello che si fa nella vita, alla fine ritorna: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. a chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”, queste le sue parole. Impossibile non notare un riferimento alla sua situazione con De Martino. Il ballerino risponderà o preferirà il silenzio come ha fatto fino ad ora? Staremo a vedere.