Il Nolano in apprensione per Claudia, 32enne scomparsa: trovata la sua auto abbandonata

La sua scomparsa è stata segnalata anche a Chi l’ha Visto? che ha subito avviato la procedura, pubblicando sul proprio sito i dettagli. Claudia è scomparsa martedì 28 luglio alle ore 10 da Piazzolla di Nola, comune nel Napoletano.

Si cerca Claudia, scomparsa da Piazzolla di Nola

E’ uscita con una Toyota Yaris grigia, l’auto è stata ritrovata parcheggiata nella stazione di Rione Trieste a Somma Vesuviana. Aveva detto al marito che sarebbe andata in farmacia e non è più tornata. Non si hanno più sue notizie.

In apprensione il territorio Nolano che spera di ritrovare quanto prima la giovane Claudia. L’ipotesi è che abbia preso un treno in direzione Napoli, ma non aveva con se documenti. La famiglia ha fatto sapere che la trentaduenne sta attraversando un momento di fragilità.

La scheda tecnica

Sesso:F

Età:32 (al momento della scomparsa)

Statura:172

Occhi:castani

Capelli:castani

Scomparso da:Piazzolla di Nola, fraz. di Nola (Napoli)

Data della scomparsa:28/07/2020

Data pubblicazione:29/07/2020