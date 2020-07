0 Facebook Il gesto con la mamma di Belen contro Stefano De Martino Spettacolo 24 Luglio 2020 14:29 Di Verdiana Perrotta 2'

I rapporti tra Belen e Stefano de Martino sono veramente pessimi. I due ormai sono arrivati ad ignorarsi perfino quando si incontrano, per motivi legati al figlio Santiago. E’ di qualche giorno fa il video del loro incontro all‘aeroporto di Roma, che ha scatenato una pioggia di commenti sul web. Santiago corre nelle braccia del papà mentre Belen e Stefano c’è gelo. Stefano tende la mano in segno di saluto verso la ex moglie, ma lei tira dritto e non si cura affatto di lui. Santiago trascorrerà i prossimi giorni insieme all’ ballerino, mentre Belen sarà impegnata nelel riprese di Tu Sì Que Vales.

La reazione della mamma di Belen

Belen non è l’unica furiosa con Stefano. La famiglia della showgirl ha preso totalmente le parti della figlia. Sembra infatti che Stefano abbia tagliato rapporti con tutti i Rodriguez. Addirttura Veronica Cozzani, la mamma di Belen ha palesato il suo distacco con un gesto che non è passato inosservato ai fan.

La mamma dell’argentina ha smesso di seguirlo su Instagram, incrinando ancora di più i rapporti con l’ex genero. Sembra che il gesto della signora Rodriguez sia stato di reazione alle frecciatine di Stefano nei suoi confronti, durante una puntata di Made in Sud.

Nell’ultima puntata andata in onda infatti, uno dei comici, infatti, ha scherzato con il ballerino sulla madre di Belen, provocando momenti di grande imbarazzo. De Martino ha risposto con una battuta a tono, che evidentemente, non è piaciuta alla ex suocera, tanto da spingerla a smettere di seguilo sui social.

