News 23 Luglio 2020 09:35

I rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più freddi che mai, i due ex però sono costretti a incontrarsi di tanto in tanto per il piccolo Santiago. Entrambi viaggiano moltissimo e capita che si debbano dare appuntamento in aeroporto per il figlio. E’ accaduto proprio al termine del weekend della show girl a Ibiza.

Belen e Stefano si incontrano ma è subito gelo

Stefano e Belen si sono incontrati nell’aeroporto di Milano, la show girl ha lasciato Santiago al papà ed è partita alla volta di Roma per le riprese di Tu si que Vales, il ballerino napoletano, invece, ha portato il figlio a Napoli. L’incontro tra i due era attesissimo, probabilmente uno dei primi da quando si sono lasciati.

L’incontro tra Belen e Stefano

Il video, pubblicato da Veryinutilipeople, mostra proprio il momento in cui Belen e Stefano si sono incrociati. La show girl è uscita con Santiago dal gate e il bambino è subito corso verso il padre, saltandogli addosso. Lei camminava un po’ in disparte, con loro c’era anche Mattia Ferrari, e quando il ballerino le ha dato la mano per salutarla, lei si è tirata indietro. Il tutto è accaduto davanti agli occhi increduli del bambino, che vorrebbe chiaramente vedere i genitori andare d’accordo. Il gesto della show girl non è piaciuto, poiché al netto di tutto ciò che possa essere accaduto, bisognerebbe avere un comportamento diverso per il bene del piccolo Santi.

Probabilmente le ferite sono ancora aperte e la Rodriguez proprio non riuscirà a fare finta di niente quando vede De Martino. Il gesto di Belen all’aeroporto dimostrerebbe ancora una volta che tra lei e Stefano non è finita bene e che forse dietro c’è qualcosa di grave.

Il video dell’incontro tra Belen e Stefano all’aeroporto