0 Facebook Chi è Salvatore Attanasio, ucciso a coltellate questa notte a Napoli La vittima ha subito a violenta aggressione nella zona conosciuta come delle 'Case Nuove'. È deceduto all'ospedale dei Vecchi Pellegrini Cronaca 24 Luglio 2020 14:00 Di redazione 2'

Troppo gravi le sue condizioni. Salvatore Attanasio, 42 anni, è deceduto dopo l’arrivo presso l’ospedale dei Vecchi Pellegrini a Napoli. Diversi i fendenti al cuore e al torace che non hanno dato spazio alla vittima. Quest’ultima ha subito la violenta aggressione questa notte nella zona conosciuta come delle ‘Case Nuove‘.

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine. Ancora sconosciute dinamica e movente ma gli inquirenti non stanno tralasciando nessuna pista ed ipotesi investigativa. Attanasio è una vecchia conoscenza dell’autorità giudiziaria.

Era febbraio del 2019 quando Salvatore Attanasio fu stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. L’accusa era di tentato omicidio. Il 42enne è ritenuto responsabile dell’agguato ai danni di Vincenzo Maggio, padre del collaboratore di giustizia Salvatore.

L’episodio, noto come l’agguato di Halloween (perché avvenuto il 31 ottobre del 2011 e perché il killer entrò in azione mascherato), è ricordato in quanto l’autore del raid mancò il bersaglio. A morire e restare ferite furono altre tre persone.

Omicidio a Napoli nella notte. Un uomo è stato ucciso con 14 coltellate. La vittima, ,di 42 anni, è stato e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hanno portato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”.

Omicidio a Napoli: fatali i colpi al cuore

L’uomo ha ricevuto diversi colpi al torace e alle gambe ma fatali sono stati tre de i quali hanno colpito in pieno il cuore. I medici hanno tentato di rianimarlo ma l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo avrebbe subito l’assalto mentre si trovava a bordo del suo scooter.

La polizia ha rinvenuto il mezzo in strada, circondato da numerose tracce ematiche. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra Mobile della Questura di Napoli.