La 'vendetta' della Pascale, separazione d'oro con Berlusconi: per lei 20 milioni di euro Più due milioni all'anno per i 10 di convivenza trascorsi con l'ex Premier. Alle porte di Arcore una nuova fiamma, sempre del Sud: Marta fascina Politica 23 Luglio 2020 16:35

Francesca Pascale ha fatto bingo. L’ormai ex compagna di Silvio Berlusconi ha strappato un accordo d’oro con il leader di Forza Italia. Un patto milionario. Una buona uscita da 20 milioni di euro divisa in assegni da 2 milioni per ognuno dei 10 anni di convivenza trascorsi insieme all’ex Premier.

In più, la Pascale avrà a parte un indennizzo da 1 milione di euro all’anno. In pratica Berlusconi, dopo la super separazione con Veronica Lario, avrà sul proprio libro paga anche la Pascale, alla quale, “vorrò sempre bene“.

L’astio tra i due è scattato prima dell’esplosione del coronavirus con Berlusconi che aveva iniziato a frequentare la parlamentare Marta Fascina, altra donna del Sud. La Pascale prima della separazione aveva anche espresso alcune opinioni politiche in contrasto con quelle di Forza Italia.