0 Facebook Francesca Pascale: “Se scoprissi che la storia con Marta Fascina è vera, lascerei il Presidente” Spettacolo 16 Gennaio 2020 15:19 Di redazione 1'

Francesca Pascale interviene sul caso Berlusconi-Marta Fascina. La lady Berlusconi ne parla in prima persona in un’intervista a Novella 2000 in seguito ai rumors che vorrebbero una relazione tra la deputata e il Cav. “Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli. La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore“.

Da mesi ormai, nonostante smentite di Alessandro Cecchi Paone, si vocifera di una relazione tra i due. Cecchi Paone, amico molto fidato della Pascale, sta cercando infatti in ogni modo di mettere fine alle voci che vogliono un Berlusconi “traditore”.

Il Cav e la Fascina sempre più spesso vengono immortalati insieme a causa degli impegni di lavoro che li costringono fianco a fianco. La Pascale, però, è molto diretta: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto“.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook