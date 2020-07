0 Facebook Serena da Venezia: “Dopo aver conosciuto Napoli non voglio andare più da nessuna parte” Napoli Città 23 Luglio 2020 16:36 Di redazione 2'

Sono tantissimi gli italiani che quest’estate hanno deciso di restare nel loro Paese per trascorrere le vacanze e Napoli con la Campania sono tra le mete più ambite. Serena da Venezia ha scelto il capoluogo partenopeo per trascorrere qualche giorno con la famiglia.

La lettera di Serena da Venezia

La giovane madre, in una lettera per Vocedinapoli.it, ha spiegato che generalmente prediligeva le capitali europee, ma quest’anno ha scelto di restare in Italia e la scelta è caduta su Napoli. “Quest’estate eravamo indecisi su dove andare, generalmente prediligiamo l’estero, ma quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 abbiamo optato per l’Italia. Così con mio marito Luciano abbiamo pensato a Napoli, né io né lui l’avevamo vista e oggi posso dire con grande rammarico di essermi pentita di non averla conosciuta prima.

Mi vergogno di essere venuta per la prima volta in questa città meravigliosa a 40 anni e di averlo fatto perché la situazione sanitaria ci ha spinto a restare in Italia. Credo che di questa città si debba parlare di più, ma soprattutto in modo diverso. L’idea che su abbiamo è di un luogo di criminalità, pieno di spazzatura e dove c’è sempre qualcuno che vuole fregarti. Ma tutto ciò è falso, basta venirci qualche giorno per capire che il racconto mediatico si discosta totalmente dalla bellezza e dall’essenza di Napoli. Con questo non voglio negare che la criminalità e tutti i problemi di cui spesso si parla ci siano, ma voglio dire al mondo che c’è tanto altro e che va assolutamente conosciuto.

I miei figli sono piccoli, ma li riporterò sicuramente perché devono vedere lo splendore di luoghi unici e meravigliosi. Ho deciso di scrivere questa lettera per sfatare il falso mito in cui Napoli è dipinta come la patria della criminalità e della spazzatura, i problemi ci sono ovunque, quello che non c’è sempre è la bellezza“.