“Dopo l’articolo di “Diva e Donna” di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi e’ fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. E’ quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti“. Così una nota della segreteria di Berlusconi.

L’appoggio alle Sardine per fare uno ‘sgarro’ a Silvio Berlusconi. Protagonista Francesca Pascale che secondo quanto scritto da Dagospia sarebbe stata infastidita da un nuovo arrivo presso la ‘corte’ di Arcore. Si tratterebbe di Marta Fascina, oggi deputata e originaria di Portici.

La Pascale si sarebbe così tolta un sassolino dalle scarpe lanciandolo contro lo schieramento di centrodestra, non poco in imbarazzo per il sostegno che la first lady di Arcore ha espresso nei confronti del movimento nato per contestare l’alleato Matteo Salvini. E le polemiche sono scoppiate anche in seno a Forza Italia.

Inoltre – secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera – la ciliegina sulla torta sarebbe stata messa quando la Fascina avrebbe fatto il suo ingresso ad Arcore sopra un tappeto rosso steso a terra con il consenso degli eredi Marina e Pier Silvio. Per la Pascale oltre al danno, la beffa visto che sarebbe rientrata a Napoli.

Francesca Pascale interviene sul caso Berlusconi-Marta Fascina. La lady Berlusconi ne parla in prima persona in un’intervista a Novella 2000 in seguito ai rumors che vorrebbero una relazione tra la deputata e il Cav. “Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli. La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore“.

Da mesi ormai, nonostante smentite di Alessandro Cecchi Paone, si vocifera di una relazione tra i due. Cecchi Paone, amico molto fidato della Pascale, sta cercando infatti in ogni modo di mettere fine alle voci che vogliono un Berlusconi “traditore”.

Il Cav e la Fascina sempre più spesso vengono immortalati insieme a causa degli impegni di lavoro che li costringono fianco a fianco. La Pascale, però, è molto diretta: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto“.