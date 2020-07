0 Facebook Gioia in Campania, il piccolo Rico sta bene dopo l’operazione: “Grazie a chi lo ha salvato” Il messaggio commovente della madre Cronaca 22 Luglio 2020 13:22 Di redazione 1'

Parole emozionanti quelle della madre del piccolo Rico: “Oggi è stata una giornata difficile, ma siamo riusciti a superare tutto. Mio figlio oggi si è operato, tutto andato come doveva andare. Ora sono molto emozionata, però volevo condividere con voi questa bella notizia, perché grazie a tutti voi oggi siamo qui e mio figlio sta bene. Un grazie anche ai dottori che tutti giorni salvano i nostri figli“.

Il piccolo è affetto da una rara malattia, per la quale l’intera comunità di Mugnano – insieme a tanti altri cittadini sensibili alla vicenda – ha raccolto diverse decine di migliaia di euro. La somma è servita per consentire al bimbo di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Grazie alla buona riuscita dell’appello da parte dei genitori, il piccolo Rico, è stato curato in Russia ed Olanda. Per fortuna, dopo l’operazione che è andata a buon fine, pare che il bambino sia in buone condizioni di salute.