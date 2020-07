0 Facebook De Luca sbotta: “Ogni tanto da Milano qualcuno viene a fare il razzista contro di noi” Politica 22 Luglio 2020 13:30 Di redazione 2'

“Ogni tanto viene da Milano in Campania qualche squinternato che viene a fare un po’ di razzismo contro di noi, ma e’ aria fritta. La verita’ e’ che oggi i cittadini della Campania, del Cilento, di Napoli vanno a testa alta, ci rispettano”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Marina di Camerota (Salerno) e riferendosi, pur senza nominarlo, a Matteo Salvini. “Cosa sarebbe successo – ha aggiunto De Luca – se quello che e’ accaduto a Codogno si fosse verificato in Campania e non in Lombardia? Ci avrebbero messo in croce per altri 50 anni. E invece no, diversamente da come si aspettavano in Italia, la Campania ha retto meglio di tutti la battaglia contro l’epidemia.

Tutti noi ci siamo sentiti una grande famiglia per la prima volta, abbiamo fatto i conti con la paura, visto sul volto dei genitori e dei figli il pericolo per la malattia e il ricovero. Ora ci vuole responsabilita’ e rigore, abbiamo aperto la mobilita’ e quindi l’unica cosa che ci serve oggi e’ responsabilita’: arriva gente da tutto il mondo, da Paesi dove c’e’ contagio elevato, vi prego di indossare le mascherine sempre, solo se andate a passeggio da soli non c’e’ problema”.