0 Facebook Dramma a Striano, Salvatore Rega muore a 32 anni mentre era in vacanza Area Vesuviana 22 Luglio 2020 12:59 Di redazione 1'

Una triste notizia ha svegliato la comunità di Striano questa mattina. Il comune in provincia di Napoli piange il giovane Salvatore Rega. Il trentaduenne è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Salvatore Rega muore mentre era in vacanza

Salvatore era in vacanza in Sardegna e potrebbe aver avuto un arresto cardiocircolatorio. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Dolore e cordoglio nella comunità di Striano per l’improvvisa scomparsa del trentaduenne.

La famiglia aspettava il suo rientro e purtroppo adesso dovrà attendere il rientro di una salma. Tanti i messaggi sui gruppi legati al territorio per la scomparsa del povero Salvatore. Tutti lo ricordano come un ragazzo dal cuore d’oro, attivo nel sociale e sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.