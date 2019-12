0 Facebook Il piccolo Rico è malato, scatta l’appello solidale: “Aiutiamolo” Il bimbo affetto da una cardiomiopatia ipertrofica. Servono 44mila euro per l'operazione Cronaca 26 Dicembre 2019 15:22 Di redazione 2'

Il piccolo Rico di Mugnano ha bisogno di un delicato e importante intervento chirurgico. Il bambino è affetto da una malattia genetica rara, una cardiomiopatia ipertrofica che può essere asintomatica e provocare la morte improvvisa.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è stato lanciato un appello dalla mamma del bimbo – la signora Alina – che ha fatto partire una petizione sulla piattaforma Gofoundme. L’obiettivo è avviare una campagna donazioni.

Per l’operazione serviranno 44mila euro. “Dalla nascita siamo stati in cura all’ospedale Monaldi di Napoli, ma qui si sono limitati a tenere sotto controllo il problema del ventricolo sinistro con delle pillole aumentando o diminuendo il dosaggio ad ogni controllo effettuato, in attesa che il bambino crescesse per poi sottoporlo all’intervento. Poiché sono d’origine russa, ho deciso di andare dai miei per sottoporlo a una visita lì per vedere se la diagnosi era la stessa. In ospedale è stato sottoposto a ulteriori esami e, in seguito ai risultati, hanno deciso di sottoporlo ad alcuni controlli genetici. Gli stessi medici russi hanno poi provveduto ad inviare questi risultati in Olanda presso un centro universitario specialistico in Olanda (Lumc). Liì hanno richiesto ulteriori esami anche da parte di noi genitori. Il professore Hazekamp, luminare nel settore, ci ha comunicato che bisogna intervenire al più presto perché solo effettuando questo unico doppio intervento mio figlio si salverà conducendo una vita normale come tutti gli altri bambini. I medici di Lumc in Olanda ci hanno comunicato che il costo dell’intervento è di 44.210 euro. Abbiamo da parte alcuni risparmi ma, ovviamente, i soldi a nostra disposizione non bastano a coprire il costo dell’intervento, quindi è per questo motivo che chiedo il tuo aiuto!“.