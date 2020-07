0 Facebook Dramma a Gorizia, bambino di 12 anni cade in un pozzo mentre gioca e muore Cronaca 22 Luglio 2020 14:59 Di redazione 2'

Un bambino di 12 anni e’ caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia ed è morto. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con gli animatori del centro estivo che frequentava. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno iniziato le operazioni di soccorso. Il ragazzino non rispondeva e poco dopo i caschi rossi hanno estratto il suo corpo senza vita ad una trentina di metri di profondita’, sul fondo del pozzo.



Ancora non sono state accertate le cause dell’incidente ma e’ probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco. Il dodicenne, infatti, stava visitando la zona assieme agli animatori di un centro estivo a cui stava partecipando. Da quanto si apprende, era in corso un’attivita’ ludica, forse una caccia al tesoro. Non e’ ancora stato chiarito se il piccolo abbia spostato volontariamente la piastra di sicurezza situata sopra il pozzo o se questa abbia ceduto improvvisamente . Indagini in corso da parte della Polizia. Gli altri bimbi sono stati allontanati pochi istanti dopo l’incidente.

Intorno alle 13.30 sono giunti sul posto anche i genitori della vittima. Secondo quanto si e’ appresa si tratta di una famiglia molto nota in citta’. Il bimbo, di nome Stefano, aveva 12 anni e un fratellino, che non e’ ancora chiaro se fosse con lui al parco o no. Il pozzo dove e’ caduto il bambino aveva una copertura fissata in maniera stabile e, proprio di recente, era stata oggetto di controlli. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che e’ anche il presidente della Fondazione che gestisce il parco, giunto sul posto. “Nessuno riesce a darsi una spiegazione – ha spiegato commosso – erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misura di sicurezza adottate. Il coperchio del pozzo era ancorato con quattro giunti su ognuno dei lati. Da quanto mi hanno riferito, gli animatori del Centro estivo avevano posizionato sopra la mappa della caccia al tesoro, usandolo come appoggio”.