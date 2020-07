0 Facebook Quinta stagione di Gomorra, il ritorno dell’Immortale e l’alleanza con ‘o Maestrale Spettacolo 22 Luglio 2020 13:48 Di redazione 2'

Attesissima la quinta stagione di Gomorra che, per il momento, non si sa con precisione quando andrà in onda. L’emergenza Covid-19 ha ritardato l’inizio delle riprese per cui è probabile che la messa in onda ritarderà un po’.

Quando andrà in onda la quinta stagione di Gomorra

Se l’uscita di Gomorra 5 è incerta, quel che è ormai acclarato è che tornerà Ciro l’Immortale. Ad anticipare questo colpo di scena – la terza stagione si conclude con la morte del personaggio interpretato da Marco D’Amore – è stato il finale del film L’Immortale in cui Genny Savastano, ormai latitante, riabbraccia il suo “amico fraterno”.

Dunque, nella quinta stagione di Gomorra con molta probabilità rivedremo Genny e Ciro l’uno al fianco dell’altro. Comparirà, però, un altro personaggio con cui Don Savastano vorrà allearsi, si tratta di ‘o Maestrale.

Come è finito Gomorra 4

Facciamo un passo indietro, la quarta stagione si conclude con il figlio di Don Pietro che inizia la sua latitanza dopo aver ucciso Patrizia e Michelangelo, che avevano scelto di collaborare con il magistrato. Lo spietato Genny, nella guerra con il clan Levante, ha ucciso anche i genitori di Saro e Ciccio. Nella nuova guerra che dovrebbe fare da sfondo alla quinta stagione di Gomorra, don Savastatno sceglie di chiamare ‘o Maestrale e il film L’Immortale finisce con la domanda di Ciro a Genny sul perché abbia scelto di chiamare questo personaggio: “La prossima sarà una guerra lunga e faticosa, e un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare il cuore del proprio nemico dentro il carcere è un uomo pronto a tutto”.

Chi è ‘0 Maestrale

Il personaggio di ‘o Maestrale potrebbe essere ispirato a Pasquale Barra, luogotenente di Raffaele Cutolo, uno dei killer più spietati della camorra. Chiamato, nella realtà, ‘o animale ha ucciso faccia d’angelo e secondo alcuni testimoni, si dice che abbia mangiato anche una parte del suo cuore. Da qui il collegamento con ‘o Maestrale, nuovo personaggio di Gomorra 5. Non ci resta che attendere l’inizio delle nuove puntate di Gomorra per sapere cosa accadrà in una guerra che sarà sicuramente sanguinosa.