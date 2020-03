0 Facebook Dramma in provincia, esce per andare a prendere legna, cade in pozzo ghiacciato e muore Cronaca 26 Marzo 2020 16:48 Di redazione 1'

Tragedia a Castelfranci, in provincia di Avellino. Un anziano signore di 83 anni ha perso la vita, annegando in un pozzo ghiacciato. Era uscito per recuperare un po’ di legna da ardere, con la neve che aveva già ricoperto tutto, non si è accorto dello scavo nascosto proprio sotto la coltre bianca.

La vittima è caduta ed è morta annegata. I familiari, quando si sono resi conto dell’incidente, hanno immediatamente avvisato i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori, arrivati sul posto, si sono resi conto che l’anziano era ormai morto e che il recupero della salma non sarebbe stato semplice.

Per affrontare il pozzo artesiano, profondo una ventina di metri, è stato necessario l’intervento di una squadra di sommozzatori, che è arrivata da Napoli. Soltanto dopo alcune ore è riuscita a recuperare il corpo. La salma sarà riconsegnata ai familiari dopo gli accertamenti medico legali.