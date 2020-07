0 Facebook La comunità di Sant’Antimo piange per Vincenzo Di Biase: “Addio anima buona” Cronaca 22 Luglio 2020 15:30 Di redazione 2'

La morte di Vincenzo Di Biase, il ragazzo di 29 anni morto a causa in un infarto intestinale durante una delicata operazione, ha lasciato la comunità di Sant’Antimo sconvolta. Il gionvane era molto amato e conosciuto nella zona e in tantissimi hanno vuoluto esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia.

I messaggi della comunità di Sant’Antimo per Vincenzo Di Biase

La notizia ha fatto il giro della città. In queste ore sui social sono apparsi tanti messaggi per il ragazzo. “Non ci credo ancora hai lasciato un vuoto immenso eri un ragazzo unico in tutto rimarrai x sempre nei nostri cuori tvb amico mio” scrive un caro amico di Vincenzo.

Anche nel gruppo facebook “Sei di Sant’Antimo se…”, hanno voluto ricordare il giovane: “Non sempre una telefonata come, si dice in uno spot, allunga la vita… Ore12.15 una telefonata di mio figlio che annunciava l’improvvisa scomparsa di un carissimo amico di quelli che in qualsiasi posto ti trovi, ti rincorre per salutarti. Un ragazzo a modo onesto e gran lavoratore, io l’ho conosciuto perché si iscrisse nella mia associazione di guardia ambientale perché anche lui come noi voleva migliorare questo paese. Sei stato un grande, ciao Enzo”. E ancora, scrive un altro utente: “L’ho visto crescere, era davvero un ragazzo molto educato. Da bambini giocavamo tra le palazzine dei nonni, è davvero una tragedia inaccettabile”.

Un terribile lutto, che ha stroncato una giovane vita nel pieno. Amici e parenti non si danno pace per questa giovane anima volata in cielo troppo presto. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni, la famiglia ancor anon ha comunicato la data e l’ora, ma in tanti vogliono salutare il giovane Enzo.