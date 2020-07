0 Facebook Vergogna a Capua, netturbino adesca minore e la palpeggia: “Lo vuoi un passaggio?” News 22 Luglio 2020 08:57 Di redazione 1'

E’ tornata a casa e ha raccontato tutto ai suoi genitori una ragazzina di Capua che è stata avvicinata da un netturbino che le ha offerto un passaggio a casa. La minore ha commesso l’imprudenza di salire su quella macchina e a quel punto sarebbe iniziato l’incubo.

Netturbino adesca minore per strada

L’uomo l’avrebbe adescata davanti a una salumeria e le avrebbe offerto di salire in macchina. Una volta nella vettura, secondo quanto riportato da Casertace.it, il netturbino avrebbe iniziato a palpeggiarla e a metterle le mani nelle parti intime. Per fortuna non sarebbe andato oltre. La giovane vittima, rientrata in casa, ha raccontato tutto ai genitori.

Sconvolta ha spiegato cosa le era successo e la madre e il padre hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari hanno avviato un’indagine e l’uomo dovrà rispondere di abusi sessuali su minore.